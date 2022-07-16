اخبار الخليج – وزير الإعلام: كلمة جلالة الملك المعظم جسدت الرؤية السامية لضرورة التعاون الدولي والتضامن والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬بالكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬اشتملت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬تعكس‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلاته‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬جسدت‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬جلالته‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والتضامن‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬كأدوات‭ ‬هامة‭ ‬لمواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬السلام‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬،‭ ‬شكلت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬ودعائم‭ ‬قوية‭ ‬للسلام‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وتضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬القوية‭ ‬والشجاعة،‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحضاري،‭ ‬وسياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬ورفض‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭.‬

وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬كان‭ ‬حريصًا‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البشرية،‭ ‬وتمثل‭ ‬تهديدًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬لحاضرها‭ ‬ومستقبلها،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬والإرهاب‭ ‬والفكر‭ ‬المتعصب‭ ‬وتنظيماته‭ ‬المتطرفة‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬القانون،‭ ‬وأهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬بشكل‭ ‬جذري،‭ ‬حتى‭ ‬ينعم‭ ‬العالم‭ ‬بالأمن‭ ‬والرخاء‭.‬

وقال‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬تركيز‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬السامية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وقيمها‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬ونهجها‭ ‬الحضاري‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬الآخر‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬مرجعًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬تنطلق‭ ‬منه‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للإنسانية‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬القمة،‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬تفاهمات‭ ‬مشتركة‭ ‬تخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬التنمية‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬