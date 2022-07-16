عاجل.. إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيا عبر أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أعلن الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، اليوم، عن أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر. وبين أن متطلبات الخدمة تشمل إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي فقط. أخبار قد تهمك

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