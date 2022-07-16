الخارجية الأمريكية: مستعدون لكافة الاحتمالات للتعامل مع النووي الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية إن بلادها مستعدة لكافة الاحتمالات للتعامل مع النووي الإيراني.

وأضافت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ “الإخبارية”: إن زيارة بايدن تؤكد على الشراكة الكبيرة بين الرياض وواشنطن.

وقالت جيرالدين جريفيث إن الرابح الأكبر من هذه الزيارة هي شعوب المنطقة، ونقدر جهود المملكة في قمة جدة.

وتابعت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تؤمن بأهمية الدبلوماسية لمعالجة القضايا، والولايات المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار الشرق الأوسط.