سلسلة انفجارات غامضة تضرب مقرا تابعا للحرس الثوري بطهران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نشرت وسائل إعلام إيرانية مساء أمس الجمعة تقارير ومقاطع فيديو عن سلسلة انفجارات متتالية في قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، ولم تعلق السلطات بعد على الحادث.

وسمع في الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الأول من يوليو، دوي عدة انفجارات في معسكر مالك الأشتر للحرس الثوري الإيراني الواقع في منطقة 15 بجنوب شرق طهران.