الاتحاد البحريني للجولف ينظّم ورشات عمل للمنتخبات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت خلال الاسبوع الماضي ورشة العمل الاولى لقوانين لعبة الجولف التي يشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف، ويشارك فيها جميع لاعبي المنتخبات الوطنية، وتستمر خلال فترة الصيف بواقع محاضرة كل اسبوع، إذ يتم خلالها مناقشة القوانين والأنظمة المستحدثة من قبل الاتحاد الدولي للجولف؛ وذلك من أجل اطلاع جميع لاعبي المنتخبات عن هذه القوانين التي سوف تطبق في جميع البطولات المحلية والاقليمية والدولية، إذ من شأنها تعزيز الثقافة القانونية لدي جميع اللاعبين واطلاعهم على المستحدث منها.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن أنشطة الاتحاد البحريني للجولف التي يسعى من خلالها الى رفع مستوى الثقافة القانونية في لعبة الجولف لدى المشاركين، إذ سوف تعود عليهم بالفائدة خلال مشاركاتهم القادمة.

ويشرف على تقديم هذه المحاضرات كل من أمين السر العام بالاتحاد عبدالله بن سعيد الكعبي، ومدير المنتخبات الوطنية الكابتن عادل بن علي الفياض، وهما من الكوادر الوطنية الحاصلين على المستوى الثاني في التحكيم، والذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للجولف، كما لديهما الخبرة في تحكيم البطولات على المستوى المحلي والاقليمي.