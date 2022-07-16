إسحاق يستعرض خطة استضافة آسيوية الأثقال التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد مساء يوم الخميس الماضي في فندق جولدن تيوليب في المنامة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على بعض اللجان الادارية في الاتحاد.

وقبل بدء الاجتماع أقام الاتحاد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن اتفاقية الرعاية البلاتينية للاتحاد البحريني لرفع الاثقال، التي تمت مع شركة رين، وهي أول مزود لخدمات الأصول المشفرة معتمد من مصرف البحرين المركزي في الشرق الأوسط، ووقع اسحاق ابراهيم اسحاق رئيس الاتحاد البحريني لرفع الاثقال ومحمد عتيق المدير العام لشركة رين مذكرة التعاون بحضور بتول الخاجة مديرة السياسة العامة، وسمر المير مدير التسويق والنمو واتصالات الشركات، وفارس مصطفى الكوهجي أمين عام اللجنة الاولمبية البحرينية، واعضاء مجلس ادارة الاتحاد البحريني لرفع الاثقال، وأسرة الاتحاد من الجهاز الإداري والفني ولجنة الحكام ولاعبي المنتخب الوطني لرفع الاثقال.

وافتتح اسحاق الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة بكلمة ترحيبية بالحضور، مشيدا بجهود المجلس وعملهم الفترة الماضية بعد فوز مملكة البحرين بملفي استضافة البطولة الآسيوية لرفع الأثقال 2022 لأول مرة في تاريخ اللعبة، والبطولة العربية لرفع الاثقال، مؤكدا أهمية الحدثين إذ تعزز من مكانة مملكة البحرين لتكون قبلة لاستضافة البطولات الدولية الكبرى، وبما تمتاز به البحرين من إمكانات في استضافة كل الأحداث والبطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

وتم خلال الاجتماع تصديق الاجتماع الرسمي الثالث واستعراض الأجندة الخاصة بالاجتماع والتقارير المالية والإدارية وتقارير عمل اللجنة الاعلامية واللجان الفنية ولجنة الحكام خلال فترة العمل الماضية، كما تم استعراض خطة استضافة البطولة الاسيوية والعربية والتي ستقام تزامنا خلال الفترة 6-16 اكتوبر 2022، إذ تم اعتماد شعار البطولتين والتقرير التفصيلي والتسويقي عن البطولة الآسيوية والذي استعرضه رئيس الاتحاد البحريني لرفع الاثقال في العاصمة الأوزبكية طشقند في وقت لاحق يوم امس السبت الموافق 16 يوليو في اجتماع الكونغرس الآسيوي لرفع الاثقال، بحضور مجلس ادارة الاتحاد الدولي لرفع الاثقال وجميع رؤساء الاتحادات الآسيوية للعبة. واطلع مجلس الادارة خلال الاجتماع على سير المشاركات القادمة للاعبي الاتحاد في البطولات الدولية، إذ يخوض كل من الرباعة زينب علي عبالله والرباع حسين علي قهرمان والرباعة نور علي عبدالله معكسرا تدريبيا رفقة مدرب المنتخب الوطني لرفع الاثقال الكابتن خضير باشا استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين التي تنطلق بداية الأسبوع الجاري في دولة اوزبكستان.