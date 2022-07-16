نادي الدير يعقد اجتماع الجمعية العمومية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة نادي الدير برئاسة علي عيسى الماضي، بعد التنسيق مع إدارة الرقابة والتدقيق بالهيئة العامة للرياضة، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 16 الى 23 يوليو 2022.

على أن يحدد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لاحقًا بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالهيئة العامة للرياضة.

ويهيب مجلس الادارة بأعضاء الجمعية العمومية المبادرة لتسديد الاشتراكات السنوية، وتسديد الاشتراكات المتأخرة، دعما لمسيرة النادي.