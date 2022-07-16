375 ألف مستفيد من طريق مكة

خدمت مبادرة طريق مكة المكرمة، منذ انطلاقها 2017، في عدد من الدول أكثر من 375.484 حاجا من 6 دول، وذلك بعد أن انتهت المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، من خدمة 98816 مستفيدا من 5 دول هي المغرب وبنجلاديش وباكستان وماليزيا وإندونيسيا، فيما كان عدد المستفيدين من المبادرات في الأعوام السابقة 2017 - 2018 - 2019 الثلاثة قبل جائحة كورونا ، أكثر من 276668 حاجا من ست دول، هي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش والمغرب وتونس.

حقيبة متنقلة

وحظيت المبادرة بترحيب كبير من قبل حجاج تلك الدول، بعد التيسير والراحة التي وجدوها من خلال إنهاء كافة الإجراءات في مطارات بلدانهم، قبل الوصول إلى السعودية مع إيصال أمتعتهم إلى مقر سكنهم تزامنا مع وصولهم، وذلك من أجل راحة الحجاج وعدم انتظارهم بالمطار عقب الرحلة الشاقة من بلدهم.

وشهدت مبادرة طريق مكة التي استمرت خلال 28 يوما، خدمة 98.816 مستفيدا، فيما بلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم، إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 274 رحلة، قدمت لهم الخدمة في مطارات بلدانهم من خلال 58 محطة و20 حقيبة متنقلة، ومتوسط إنهاء إجراءات دخول للحاج الواحد في 1:48 دقيقة.

كوادر نسائية

وكانت مبادرة طريق مكة أنهت أعمالها في صالات المبادرة، في مطارات إندونيسيا وباكستان وماليزيا والمغرب وبنجلاديش، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم، والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.