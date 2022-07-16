375 ألف مستفيد من طريق مكة

حقيبة متنقلة
وحظيت المبادرة بترحيب كبير من قبل حجاج تلك الدول، بعد التيسير والراحة التي وجدوها من خلال إنهاء كافة الإجراءات في مطارات بلدانهم، قبل الوصول إلى السعودية مع إيصال أمتعتهم إلى مقر سكنهم تزامنا مع وصولهم، وذلك من أجل راحة الحجاج وعدم انتظارهم بالمطار عقب الرحلة الشاقة من بلدهم.
وشهدت مبادرة طريق مكة التي استمرت خلال 28 يوما، خدمة 98.816 مستفيدا، فيما بلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم، إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 274 رحلة، قدمت لهم الخدمة في مطارات بلدانهم من خلال 58 محطة و20 حقيبة متنقلة، ومتوسط إنهاء إجراءات دخول للحاج الواحد في 1:48 دقيقة.
كوادر نسائية
وكانت مبادرة طريق مكة أنهت أعمالها في صالات المبادرة، في مطارات إندونيسيا وباكستان وماليزيا والمغرب وبنجلاديش، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم، والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.
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