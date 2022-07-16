المدينة تستأنف ما بعد الحج بـ 57 ألف زائر

استقبلت المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية، 57227 حاجاً، معلنة بذلك انطلاق موسم ما بعد الحج، بعد أن استقبلت خلال موسم ما قبل الحج ما يزيد عن 382.853 حاجاً، قُدمت لهم ما يزيد عن 5325 خدمة ميدانية، تنوعت ما بين جولات تقييمية لمساكن الحجاج، وعمليات التفويج والمغادرة، وعمليات الإرشاد، وخدمات المتابعة الصحية في المستشفيات، فيما من المتوقع أن يبلغ عدد القادمين للمدينة خلال الموسم الثاني 400.000 حاج.

إشراف ومتابعة

وكان مركز استقبال الحجاج بالهجرة، شهد خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً كبيراً في عدد الحافلات القادمة إلى المدينة المنورة، إذ بلغ عدد الحافلات الواصلة خلال 48 ساعة نحو 2000 حافلة، تقل ما يزيد عن 45 ألف حاج، فيما قاد عمليات الإشراف والمتابعة ميدانياً وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، وعدد من المساعدين والقيادات في الوكالة.

ومقابل ذلك أعلنت الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج بالمنطقة استئناف خططها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط إشراف ومتابعة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج الأمير فيصل بن سلمان.

أعمال تشغيلية

وفي ذات السياق أعلنت وكالة المسجد النبوي الشريف، أنها هيأت كاملة مساحة المسجد، لتسع لـ 326429 مصليا، يستخدمون 42 مدخلا، بحيث يتم استقبالهم عبر 100 باب و 18 سلمًا عاديًا و12 سلمًا كهربائيًا، فيما سيتم تنظيم حركة الحشود بما يضمن عدم تكدس الحركة في الممرات، ويقوم على تنفيذ ذلك 250 كادراً، يتولون إدارة الحركة عبر 60 ممراً رئيسياً وفرعياً وممرات طوارئ، وإلى جانب ذلك تتولى إدارة الحشود تنظيم أعمال الزيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظيم الصلاة في الروضة الشريفة، بحيث يتم استقبال ما يزيد عن 40 ألف زائر يومياً.

كما أعلنت أمانة المدينة المنورة استئناف أعمالها التشغيلية للموسم الثاني للحج، والتي يقوم على تنفيذها أكثر من 5500 موظف وعامل، إضافة إلى ما يزيد عن 650 آلة ومعدة، وتسعى الأمانة من خلال خطتها إلى تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على النظافة العامة للمنطقة المركزية ومناطق التاريخ الإسلامي على مدار الساعة، وتنظيم الأسواق وتشديد الرقابة فيها، ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة أي طارئ.

طرق سريعة

كما جرى تكثيف أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم، ومتابعة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور إيواء الزائرين لضمان سلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم والمستودعات وثلاجات المواد الغذائية، ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، بدوره أعلن الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة عن جاهزيته لاستقبال الحجاج القادمين للمدينة لموسم ما بعد الحج، عبر 500 كادر، و 500 متطوعة ومتطوعا، و 13 مركزاً إسعافيا ثابتاً، و25 مركزاً خارجياً، و5 مراكز موسمية.