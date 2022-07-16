أمطار رعدية على 4 مناطق جنوبية

هطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، أدت إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وامتدت إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما كانت السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية «صحراء الربع الخالي»، كذلك استمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ونشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

وشملت الأمطار الرعدية على منطقة عسير، تأثيراتها على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة، والربوعة وخميس مشيط، وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزءين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.