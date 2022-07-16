شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ثنائية أشرف بن شرقي في مرمي غزل المحلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من أجل معرفة ماهو ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما سجل اشرف بن شرقي هدفين في شباك الفريق الأول كرة القدم بنادي غزل المحلة والتي اقيمت اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجارى على ستاد غزل المحلة.

الزمالك وغزل المحلة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق الفوز على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي شهدت تسجيل أشرف بن شرقي هدفين في الدقائق 70 و84 من عمر وزمن الشوط الثاني وتنتهى المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وبتلك الهدفين يصل أشرف بن شرقي إلى الهدف رقم تسعة في المركز الثالث في سلم ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع كلًا من جون إيبوكا لاعب إنبي، وعبدالكبير الوادي لاعب سموحة وجاء الترتيب الكامل لهدافي الدوري المحلى على النحو التالي:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، مروان حمدي (سموحة) - المركز الأول - 12 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري) - المركز الثاني - 10 أهداف.

3- أشرف بن شرقي (الزمالك)، جون إيبوكا (إنبي)، عبد الكبير الوادي (سموحة) - المركز الثالث - 9 أهداف.

4- محمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد رفعت (فيوتشر)، خالد قمر ( الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي) - المركز الرابع -8 أهداف.

5- علي معلول، محمد شريف (الأهلي)، محمد هلال (البنك الأهلي)، مصطفى شلبي (إنبي) - المركز الخامس - 7 أهداف.

6- عمر السعيد (الزمالك) أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي (فيوتشر)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، أمادو نياس (المقاولون العرب)، شادي حسين (سيراميكا كليوباترا)- المركز السادس - 6 أهداف.