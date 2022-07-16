شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب ستاد غزل المحلة.

أحداث مواجهة الزمالك وغزل المحلة

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، وحاول لاعبوا الزمالك وغزل المحلة تسجيل الأهداف في شوط المباراة الأول، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وانتهاء الشوط كما بدأ دون أهداف ولا غالب ولا مغلوب.

بينما وفي الشوط الثاني دفع كل مدرب بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم واستحوذ الفريق الأبيض على معظم مجريات اللقاء حتى وصلت الدقيقة 70 وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول لصالح الأهلي، وفي الدقيقة السادسة والثامنون سجل بن شرقي الهدف الثاني له ولفريقه لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

تشكيلة المواجهة

وكان الزمالك قد دخل المواجهة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: إمام عاشور- سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - أحمد سيد " زيزو" - أشرف بن شرقي.

بينما دخل غزل المحلة المواجهة على النسق التالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: هاني عادل – خالد سامي – معاذ الحناوي – مصطفى العش.

خط الوسط: هشام بلحة – حميد ماو - إبراهيم كونيه – أحمد الشيخ

خط الهجوم: عبده يحيى – عبد الرحمن أجويرو.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة