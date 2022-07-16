شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نجم النصر السعودي ينتقل لدوري الدرجة الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، انتقاله بصفة رسمية إلى أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي، خلال الموسم الجديد.

ونشر نادي القادسية السعودي، اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشكل رسمي التعاقد مع فرج الغشيان لاعب النصر، بالميركاتو الصيفي.

الغشيان يوقع على عقود انتقاله إلى القادسية السعودي

ووقع الغشيان على عقود انتقاله بصفة رسمية إلى صفوف القادسية، بعدما غاب عن المشاركة مع فريقه طوال الموسم الماضي.

جاء تعاقد القادسية مع نجم النصر السعودي، بعدما أعلن أمس الجمعة عن التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي المصري، على سبيل الإعارة.

القادسية يدعم صفوفه بالتعاقد مع نجم الأهلي

وأعلن النادي الأهلي أمس، عن انتقال مهاجمه الكونغولي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة للقادسية، مع وجود بند يتيح للفريق السعودي الشراء بشكل نهائي عقب نهاية إعارته.

ووافق الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، على رحيل الغشيان، خاصةً أنه سوف يكون خارج حساباته الفنية بالموسم الجديد.

جارسيا يطالب النصر بصفقات عالمية

ويرغب النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، ورحيل الأسماء التي لن يكون لها دور.

وتعاقد النصر السعودي في وقت سابق مع كل من الايفواري جيسلان كونان ظهير أيسر فريق ستاد ريمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، كما ضم الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا لتعزيز مركز حراسة المرمى في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نابولي الإيطالي.

من ناحية أخرى، اقترب الفريق من ضم البلجيكي جايسون دينايير في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء تعاقده مع ليون الفرنسي، كما يقترب من عبد الله غربب لاعب أهلي جدة السعودي بنظام الإعارة.