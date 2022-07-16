الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين لخدمات الاستشعار التجارية عن بعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أطلقت الصين اليوم صاروخا حاملا من طراز “لونغ مارش-2 سي” لوضع قمرين صناعيين في الفضاء، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال الصين.
وتم إطلاق القمرين الصناعيين ( سيوي 03 و04 ) في الساعة 6:57 صباحا بتوقيت بكين، وسرعان ما دخلا المدار المحدد مسبقا.
وسيوفر القمران الصناعيان خدمات الاستشعار التجارية عن بعد لقطاعات مثل مسح موارد الأرض، ورصد الكوارث الطبيعية، والتخطيط الحضري والسلامة.
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الجدير بالذكر أن هذه المهمة مثلت الرحلة رقم ( 427 ) للصواريخ الحاملة من عائلة “لونغ مارش”.
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