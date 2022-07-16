تعرف على ساعات النوم الصحية لكل فئة «عمرية»

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة عن الكم الطبيعي من ساعات النوم التي تحتاجها كل فئة عمرية من أول الجنين حتى كبار السن.
وفي إنفوجراف توضيحي، نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ بينت الوزارة عن عدد ساعات النوم المطلوبة لكل فئة عمرية كالتالي:
ـ حديثي الولادة (0 ـ 3 أشهر): من 14 ـ 17 ساعة
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ـ الرضع (4 ـ 11 شهر): من 12 ـ 16 ساعة
ـ الأطفال (1 ـ 2 سنة): من 11 ـ 14 ساعة
ـ الأطفال قبل المدرسة (3 ـ 5 سنوات): من 10 ـ 13 ساعة
ـ الأطفال في سنة المدرسة (6 ـ 13): من 9 ـ 11 ساعة
ـ المراهقون (14 ـ 24 سنة) من 8 ـ 10 ساعات
ـ البالغون (25 ـ 64): من 7 ـ 9 ساعات
ـ كبار السن (65 فما فوق): من 7 ـ 8 ساعات
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