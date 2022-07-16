البنتاغون: مناورة غير آمنة لمقاتلة صينية ضد طائرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم، إن هناك مناورة غير آمنة لمقاتلة صينية ضد طائرة أميركية في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك حسبما ذكرت العربية في خبر عاجل، دون توضيح مزيد من التفاصيل.