اخبار دوليه – توقع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة.. إعلان حالة طوارئ العامة في بريطانيا بسبب موجة «الحر الشديد»

محمد بن مسعود - الدمام - أُعلنت حالة الطوارئ العامة في بريطانيا بعد صدور إنذار، من الدرجة الحمراء، لأول مرة، من موجة حرارة شديدة تضرب البلاد، وتوقع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
ويشمل هذا التحذير العالي لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني منطقة لندن ومانشستر ويورك ليومي الإثنين والثلاثاء.
وهذا يعني أن هناك خطر على الحياة وأن الروتين اليومي يجب أن يتغير.
ومن المحتمل وضع قيود على السرعة على خطوط السكك الحديدية، كما سيتم إغلاق بعض المدارس مبكرا وإلغاء بعض مواعيد المستشفيات.
وعلى الطرقات، تخطط السلطات مساعدة السائقين بعد تحذير مركز الأنشطة الإقليمية من أن المزيد من السائقين سيحتاجون إلى المساعدة مع ارتفاع درجة حرارة السيارات.
وفي الوقت نفسه، أُلغيت خمسة سباقات للخيول يومي الاثنين والثلاثاء بسبب درجات الحرارة المتوقعة.
وعلاوة على تحذير مكتب الأرصاد الجوية، أصدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تحذيرا على أعلى مستوى لهيئات الصحة والرعاية، من احتمالية وقوع مرضى ووفيات «بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة».
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار تحذير من الحرارة من الدرجة الحمراء في أجزاء من بريطانيا، على الرغم من أن نظام التحذير من الحرارة الشديدة بُدئ العمل به فقط عام 2021.
وقالت الحكومة إن حالة التأهب يتم التعامل معها على أنها حالة طوارئ وطنية عامة، وقد اجتمع المسؤولون يوم الجمعة وسيجتمعون خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الاستجابة.
ومن المتوقع أن يكون الطقس في بداية الأسبوع المقبل دافئا في جميع أنحاء بريطانيا، لكن درجات الحرارة ستكون أقرب إلى 30 درجة مئوية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
وتنتشر موجة الحر، التي نشأت في شمال إفريقيا، في جميع أنحاء أوروبا وأثارت حرائق الغابات في البرتغال وفرنسا وإسبانيا.
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