اخبار دوليه – توقع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة.. إعلان حالة طوارئ العامة في بريطانيا بسبب موجة «الحر الشديد»

محمد بن مسعود - الدمام - أُعلنت‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬إنذار،‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الحمراء،‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬حرارة‭ ‬شديدة‭ ‬تضرب‭ ‬البلاد،‭ ‬وتوقع‭ ‬وصول‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬التحذير‭ ‬العالي‭ ‬لمكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬البريطاني‭ ‬منطقة‭ ‬لندن‭ ‬ومانشستر‭ ‬ويورك‭ ‬ليومي‭ ‬الإثنين‭ ‬والثلاثاء‭.‬

وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬وأن‭ ‬الروتين‭ ‬اليومي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭.‬

ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬السرعة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬مبكرا‭ ‬وإلغاء‭ ‬بعض‭ ‬مواعيد‭ ‬المستشفيات‭.‬

وعلى‭ ‬الطرقات،‭ ‬تخطط‭ ‬السلطات‭ ‬مساعدة‭ ‬السائقين‭ ‬بعد‭ ‬تحذير‭ ‬مركز‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإقليمية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬سيحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬السيارات‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أُلغيت‭ ‬خمسة‭ ‬سباقات‭ ‬للخيول‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المتوقعة‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬تحذير‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬أصدرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تحذيرا‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لهيئات‭ ‬الصحة‭ ‬والرعاية،‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬وقوع‭ ‬مرضى‭ ‬ووفيات‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬إصدار‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬بريطانيا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬الشديدة‭ ‬بُدئ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬فقط‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬حالة‭ ‬التأهب‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬وطنية‭ ‬عامة،‭ ‬وقد‭ ‬اجتمع‭ ‬المسؤولون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وسيجتمعون‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لمناقشة‭ ‬الاستجابة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطقس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬دافئا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬بريطانيا،‭ ‬لكن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ستكون‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وأيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

وتنتشر‭ ‬موجة‭ ‬الحر،‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬وأثارت‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسبانيا‭.‬