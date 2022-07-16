اخبار دوليه – وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران.. ولا يوجد أي شيء اسمه «ناتو عربي»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬السبت،‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للقمة‭ ‬سيصدر‭ ‬لاحقا‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية،‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬إن‭ ‬يد‭ ‬المملكة‭ ‬ممدودة‭ ‬للجارة‭ ‬إيران‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬علاقات‭ ‬طبيعية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬إيجابية‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬لنتائج‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬لبرنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لأحد‭ ‬الصحافيين،‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يُطرح‭ ‬ولم‭ ‬يُناقش‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬التقني‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬ناتو‭ ‬عربي‮»‬‭. ‬وكرر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭ ‬بخصوص‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دفاعي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬وصلت‭ ‬لمرحلة‭ ‬‮«‬النضج‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬ونعرف‭ ‬كيف‭ ‬نحققه‭.. ‬لا‭ ‬ننتظر‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬ليحقق‭ ‬احتياجاتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نناقش‭ ‬موضوع‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭.. ‬وأوبك‭+ ‬تواصل‭ ‬عملها‭ ‬لتقييم‭ ‬الأسواق‭ ‬وما‭ ‬تحتاجه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تبقى‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأساسي‭ ‬لنا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬أميركا‭ ‬قديمة‭ ‬ومستمرة‭.. ‬والاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬وقعناها‭ ‬مع‭ ‬أميركا‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬بين‭ ‬يوم‭ ‬وليلة‮»‬‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬موفد‭ ‬قناتي‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و»الحدث‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬وقعناها‭ ‬مع‭ ‬أميركا‭ ‬استغرقت‭ ‬شهورا‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬لقرار‭ ‬فتح‭ ‬الأجواء‭ ‬السعودية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أي‭ ‬تمهيد‭ ‬لقرار‭ ‬لاحق‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬شامل‭ ‬باليمن،‭ ‬وعلى‭ ‬الحوثيين‭ ‬أن‭ ‬يستوعبوا‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬السلاح‭ ‬الإيراني‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬استمرار‭ ‬الصراع‭ ‬باليمن‮»‬‭.‬

وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬القصوى‭ ‬للسعودية‭ ‬هي‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬برميل،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬نهج‭ ‬متوازن‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحياد‭ ‬الصفري‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬التحول‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النفطية‭ ‬فسترتفع‭ ‬الأسعار‭ ‬مستقبلا‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الأزمة‭ ‬الغذائية‭ ‬العالمية‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭: ‬‮«‬ناقشنا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬موضوع‭ ‬الغذاء‭ ‬والحبوب،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬يوجد‭ ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬أميركا‭ ‬والعرب‭ ‬بخصوص‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أجندة‭ ‬عالمية‭ ‬فعليه‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬افتتاح‭ ‬القمة،‭ ‬ظهر‭ ‬السبت،‭ ‬أعلن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬تُعقد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬مرتبط‭ ‬باستقرار‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭.‬

وأعرب‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬تحدياتٍ‭ ‬كبرى‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬وأن‭ ‬تؤسس‭ ‬عهدا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ودعا‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بضمان‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬مطلقا‭. ‬كما‭ ‬تعهد‭ ‬بايدن‭ ‬بتعزيز‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬والإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬