اخبار دوليه – بيان قمة جدة: التزام أميركي بأمن الشركاء في مواجهة التهديدات

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ظهر‭ ‬السبت،‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية،‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وزعماء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭.‬

وأكدت‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لجميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهددة‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والتزام‭ ‬أميركي‭ ‬بأمن‭ ‬الشركاء‭ ‬والدفاع‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭.‬

وصدر‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬لـ»قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية‮»‬‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نصه‭:‬

1‭ ‬ـ‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬عقد‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية،‭ ‬قمة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تأكيد‭ ‬شراكتهم‭ ‬التاريخية،‭ ‬وتعميق‭ ‬تعاونهم‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬

2‭ ‬ـ‭ ‬رحب‭ ‬القادة‭ ‬بتأكيد‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لشراكاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الممتدة‭ ‬لعقود‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدائم‭ ‬بأمن‭ ‬شركاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬أراضيهم،‭ ‬وإدراكها‭ ‬للدور‭ ‬المركزي‭ ‬للمنطقة‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬المحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادئ‭ ‬بأوروبا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬والأمريكيتين‭.‬

3‭ ‬ـ‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬رؤيتهم‭ ‬المشتركة‭ ‬لمنطقة‭ ‬يسودها‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار،‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وتطوير‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دولها،‭ ‬والتصدي‭ ‬المشترك‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها،‭ ‬والالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬واحترام‭ ‬السيادة‭ ‬والسلامة‭ ‬الإقليمية‭.‬

4‭ ‬ـ‭ ‬جدد‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وأكد‭ ‬القادة‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬عادل‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ـ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرة‭ ‬العربية‭. ‬وأكد‭ ‬القادة‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأحادية‭ ‬التي‭ ‬تقوض‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬واحترام‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ومقدساتها،‭ ‬وعلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للوصاية‭ ‬الهاشمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ووكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأنروا‭). ‬وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬بالأدوار‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬للأردن‭ ‬ومصر،‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ودعمها‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومؤسساته‭.‬

5‭ ‬ـ‭ ‬جدد‭ ‬القادة‭ ‬عزمهم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬والمشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬دولهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتصدي‭ ‬الجماعي‭ ‬لتحديات‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬الطموحات‭ ‬البيئية،‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والشراكات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬باستخدام‭ ‬نهج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للكربون‭ ‬وتطوير‭ ‬مصادر‭ ‬متجددة‭ ‬للطاقة‭. ‬وأشاد‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬باتفاقيات‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق،‭ ‬وبين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والعراق،‭ ‬وبين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر،‭ ‬والربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭.‬

6‭ ‬ـ‭ ‬أشاد‭ ‬القادة‭ ‬بمبادرتي‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬و»الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬اللتين‭ ‬أعلنهما‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وأعرب‭ ‬القادة‭ ‬عن‭ ‬تطلعهم‭ ‬للمساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬الفاعلة‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نجاح‭ (‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬السابع‭ ‬والعشرين‭) ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ومؤتمر‭ (‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭) ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬و‭(‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للبستنة‭ ‬2023‭) ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭. ‬بعنوان‭ ‬‮«‬صحراء‭ ‬خضراء،‭ ‬بيئة‭ ‬أفضل‭ ‬2023‭ – ‬2024‮»‬‭.‬

7‭ ‬ـ‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬واستقرار‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة،‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬وإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الالتزامات‭ ‬الوطنية‭. ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬القادة‭ ‬بجهود‭ (‬أوبك‭ +) ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬والمنتجين‭ ‬ويدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وبقرار‭ (‬أوبك‭ +) ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬لشهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس،‭ ‬وأشادوا‭ ‬بالدور‭ ‬القيادي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ (‬أوبك‭ +).‬

ـ‭ ‬جدد‭ ‬القادة‭ ‬دعمهم‭ ‬لمعاهدة‭ ‬عدم‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬ولهدف‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬جدد‭ ‬القادة‭ ‬دعوتهم‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬للتعاون‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬ومع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬لإبقاء‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭.‬

9‭ ‬ـ‭ ‬جدد‭ ‬القادة‭ ‬إدانتهم‭ ‬القوية‭ ‬للإرهاب‭ ‬بكافة‭ ‬أشكاله‭ ‬ومظاهره،‭ ‬وعزمهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬العنيف،‭ ‬ومنع‭ ‬التمويل‭ ‬والتسليح‭ ‬والتجنيد‭ ‬للجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬والكيانات،‭ ‬والتصدي‭ ‬لجميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهددة‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‭.‬

10‭ ‬ـ‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬إدانتهم‭ ‬القوية‭ ‬للهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية‭ ‬ومنشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وضد‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬المبحرة‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬وباب‭ ‬المندب،‭ ‬وشددوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ومنها‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2624‭.‬

11‭ ‬ـ‭ ‬جدد‭ ‬القادة‭ ‬دعمهم‭ ‬الكامل‭ ‬لسيادة‭ ‬العراق‭ ‬وأمنه‭ ‬واستقراره،‭ ‬ونمائه‭ ‬ورفاهه،‭ ‬ولجميع‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬القادة‭ ‬بالدور‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬العراق‭ ‬لتسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬وبناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

12‭ ‬ـ‭ ‬رحب‭ ‬القادة‭ ‬بالهدنة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وبتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬أملهم‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬وفقاً‭ ‬لمرجعيات‭ ‬المبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وآليتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل،‭ ‬وقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ومنها‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2216‭. ‬ودعا‭ ‬القادة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬والبدء‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬المباشرة‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬الحاجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭ ‬للشعب‭ ‬اليمني،‭ ‬وضمان‭ ‬وصولها‭ ‬لجميع‭ ‬أنحاء‭ ‬اليمن‭.‬

13‭ ‬ـ‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية،‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬وحدة‭ ‬سوريا‭ ‬وسيادتها،‭ ‬ويلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬شعبها،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2254‭. ‬وشدد‭ ‬القادة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للاجئين‭ ‬السوريين،‭ ‬وللدول‭ ‬التي‭ ‬تستضيفهم،‭ ‬ووصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لجميع‭ ‬مناطق‭ ‬سوريا‭.‬

14‭ ‬ـ‭ ‬عبر‭ ‬القادة‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬لسيادة‭ ‬لبنان،‭ ‬وأمنه‭ ‬واستقراره،‭ ‬وجميع‭ ‬الإصلاحات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تعافيه‭ ‬الاقتصادي‭. ‬نوه‭ ‬القادة‭ ‬بانعقاد‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬بتمكين‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬القادمة‭ ‬دعوا‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬اللبنانية‭ ‬لاحترام‭ ‬الدستور‭ ‬والمواعيد‭ ‬الدستورية‭. ‬أشاد‭ ‬القادة‭ ‬بجهود‭ ‬أصدقاء‭ ‬وشركاء‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ودعمهم‭ ‬لدور‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬لبنان‭. ‬نوه‭ ‬القادة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بمبادرات‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وبإعلان‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬المباشر‭ ‬لمرتبات‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭. ‬أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬مماثل‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬القادة‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬للشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬والحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬دعا‭ ‬القادة‭ ‬جميع‭ ‬أصدقاء‭ ‬لبنان‭ ‬للانضمام‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬لبنان‭ ‬واستقراره،‭ ‬وأكد‭ ‬القادة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬بسط‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬واتفاق‭ ‬الطائف،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬سيادتها‭ ‬الكاملة‭ ‬فلا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أسلحة‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬سلطة‭ ‬سوى‭ ‬سلطتها‭.‬

15‭ ‬ـ‭ ‬جدد‭ ‬القادة‭ ‬دعمهم‭ ‬للجهود‭ ‬الساعية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬الليبية‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ومنها‭ ‬القرارين‭ ‬2570‭ ‬و2571،‭ ‬وضرورة‭ ‬عقد‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت،‭ ‬وخروج‭ ‬جميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬والمرتزقة‭ ‬دون‭ ‬إبطاء‭. ‬جدد‭ ‬القادة‭ ‬دعمهم‭ ‬لتوحيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬العسكرية‭ ‬بإشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وعبر‭ ‬القادة‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لاستضافة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬للحوار‭ ‬الدستوري‭ ‬الليبي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

16‭ ‬ـ‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬دعمهم‭ ‬لجهود‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬واستكمال‭ ‬وإنجاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬السودانية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها،‭ ‬ومساندة‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

17‭ ‬ـ‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬الأثيوبي،‭ ‬عبر‭ ‬القادة‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬للأمن‭ ‬المائي‭ ‬المصري،‭ ‬ولحل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وازدهار‭ ‬المنطقة‭. ‬وأكد‭ ‬القادة‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬ملء‭ ‬وتشغيل‭ ‬السد‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬زمني‭ ‬معقول‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬البيان‭ ‬الرئاسي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬

18‭ ‬ـ‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬يجدد‭ ‬القادة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسيادة‭ ‬الدول‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬والالتزام‭ ‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬بها‭. ‬ويحث‭ ‬القادة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وجميع‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي،‭ ‬وإنهاء‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ودعم‭ ‬اللاجئين‭ ‬والنازحين‭ ‬والمتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬وتسهيل‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬ودعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للدول‭ ‬المتضررة‭. ‬19‭ ‬ـ‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬أفغانستان‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأفغانستان،‭ ‬وللتعامل‭ ‬مع‭ ‬خطر‭ ‬الإرهابيين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬والسعي‭ ‬لحصول‭ ‬الشعب‭ ‬الأفغاني‭ ‬بجميع‭ ‬أطيافه‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وحرياتهم‭ ‬الأساسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الممكنة،‭ ‬وحق‭ ‬العمل‭ ‬خاصةً‭ ‬للنساء‭. ‬عبر‭ ‬القادة‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لدور‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬أمن‭ ‬الشعب‭ ‬الأفغاني‭ ‬واستقراره‭.‬

20‭ ‬ـ‭ ‬رحب‭ ‬القادة‭ ‬باستعدادات‭ ‬دول‭ ‬قطر‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022م،‭ ‬وجددوا‭ ‬دعمهم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬نجاحه‭.‬

21‭ ‬ـ‭ ‬أكد‭ ‬القادة‭ ‬التزامهم‭ ‬بانعقاد‭ ‬اجتماعهم‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬