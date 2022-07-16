شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الباطن يعلق على انتقال فابيو آبرو إلى الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق ألين هورفات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي، على اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد مع نجم فريقه.

الأهلي يدخل في مفاوضات مع فابيو آبرو

وارتبط إسم فابيو آبرو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، حيث أكدت التقارير أن هناك اهتمام من جانب القلعة الحمراء لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعليق مدرب الباطن على انتقال فابيو آبرو إلى الأهلي

وقال هورفات في تصريحات صحفية، "دعنا نرى ما سيحدث، ليس لدي تعليق على الصفقة في الوقت الحالي".



من هو فابيو آبرو صفقة الأهلي الجديدة؟

فابيو آبرو الأنجولي صاحب الـ29 عامًا، جاء في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021، بعدما سجل 17 هدفًا.

بينما لعب في الموسم الماضي، فابيو آبرو 30 مباراة في كل البطولات، وسجل خلالهم 10 أهداف.

جدير بالذكر أن اللاعب قد جدد مع نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، منذ أيام لينتهي عقده في 2024.