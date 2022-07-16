شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُعنف أندية الدوري السعودي.. أبرزهم الهلال والنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانًا رسميًا، اليوم السبت، يعنف فيه أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن بينهم الهلال والنصر.



سبب بيان فيفا ضد الأندية السعودية

وكانت الأندية السعودية خاصة الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب والأهلي، تمكنت في السنوات الأخيرة، من التعاقد مع نجوم كبيرة من الأرجنتين والبرازيل وغيرهم.

وأصبحت الأندية السعودية ضمن قائمة عدم الاحترام، التي دخلت في قضايا مع لاعبين دون أن تنفذ حكم فيفا أو كاف.



وأكد القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه رسمي من فيفا

فإن المملكة العربية السعودية أصبحت ثالث دولة عالميًا، والأولى عربيًا، في عد احترام قرارات المحاكم الرياضية الدولية.

وأوضح أن الأندية السعودية تم وضعها في المرتبة الثالثة بعد كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 36 قضية في السنة الواحدة، أي قضية كل 10 أيام تقريبًا.

هبوط أهلي جدة:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهبط أهلي جدة بعد تعادله سلبيًا مع نظيره الشباب، في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي، حيث كان يحتاج لتحقيق الفوز من أجل الهروب من فخ التعادل.