شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بالاستعداد المبكر لموسم العمرة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكلاء الرئاسة بالاستعداد المبكر لموسم العمرة.

وقال بأن التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة تؤكد دوماً على أهمية بذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لهم، حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ونوه بالجهود المبذولة في موسم الحج والنجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة وتكاتف وتعاون الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً بأن هذا النجاح لابد أن يتم استثماره من خلال تعزيز الإيجابيات ومعالجة الملاحظات والعمل الدؤوب والتخطيط المبكر.

وشدد على ضرورة العمل بكامل الإمكانات والطاقات لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه خلال موسم العمرة وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لينعم قاصدي المسجد الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما وجه القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة.

وقال: إن من دورنا في الرئاسة الاستعداد المبكر لاستقبال المعتمرين والقاصدين وتهيئة جميع الخدمات وفق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله-، مؤكداً على القيادات الإدارية والميدانية في الرئاسة بالتجهيزات المبكرة ووضع الخطط التشغيلية ومد جسور التعاون مع الجهات المشاركة في خدمة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ذلك.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام أكف الضراعة إلى الله –عز وجل- بأن يبارك في جهود الجميع ويجعل ما يبذلونه في موازين أعمالهم الصالحة.