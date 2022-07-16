شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أمتار مكعبة من الحطب المحلي بحوزة مقيمَين في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية الباكستانية والسودانية مخالفَين لنظام البيئة، بحوزتهما أكثر من (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات الخاصة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب. وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.