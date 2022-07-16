هل توجد علاقة بين السهر ليلاً والإصابة بمرض الزهايمر؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دراسة حديثة عن أدلة لوجود صلة بين مقدار النوم، وبشكل أكثر تحديدًا إيقاع الساعة البيولوجية، الذي ينظم دورة النوم وبين أمراض معينة، مثل مرض ألزهايمر.

وتوصل فريق باحثين من الولايات المتحدة إلى دلي آخر على أن الخلايا التي تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من مرض الزهايمر تتبع أيضًا إيقاع الساعة البيولوجية، وفقا لما نشره موقع The Conversation نقلًا عن دورية PLOS Genetics.

ويوضح الخبراء أن إيقاع الساعة البيولوجية هو عملية داخلية طبيعية تتبع دورة مدتها 24 ساعة تتحكم في النوم والهضم والشهية وحتى المناعة.

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وتساعد بعض العوامل مثل الضوء الخارجي وتناول الوجبات الغذائية بشكل منتظم وممارسة نشاط بدني معًا في الحفاظ على عمل الساعة البيولوجية بشكل متزامن. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي القيام ببعض الأشياء الصغيرة مثل البقاء مستيقظًا لوقت متأخر قليلاً عن المعتاد، أو حتى تناول الطعام في وقت مختلف عن المواعيد المعتادة، إلى تعطيل “الساعة” الداخلية.

وينصح علماء معهد العلوم التطبيقية بجامعة نيويورك ستيت بضرورة الحفاظ على أن يعمل إيقاع الساعة البيولوجية بشكل صحيح، حيث يرتبط اضطراب هذه الدورة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها اضطرابات الصحة النفسية والسرطان ومرض الزهايمر.

وتوضح الأبحاث أنه بالنسبة للمرضى المصابين بمرض الزهايمر، يُنظر إلى اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية عادةً على أنها تغييرات في عادات نوم المريض تحدث قبل وقت طويل من ظهور الاضطراب بشكل كامل.

وتزداد الحالة سوءًا في المراحل المتأخرة من المرض، ولكن لا يزال من غير المفهوم تمامًا ما إذا كانت قلة النوم تسبب مرض الزهايمر، أم أنها تحدث نتيجة للمرض.

في سياق متصل، وجد الباحثون عنصرا مشتركا في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر وهو تراكم بروتينات تسمى “بيتا أميلويد”، والتي تميل إلى التكتل معًا في الدماغ وتشكل “لويحات” في المخ. تعطل لويحات “بيتا أميلويد” وظيفة خلايا الدماغ، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى مشاكل معرفية، مثل فقدان الذاكرة. وفي الأدمغة الطبيعية، يتم تنظيف البروتين بشكل دوري قبل أن تتاح له فرصة التسبب في مشاكل.

وأظهرت نتائج الدراسة الأخيرة أن الخلايا المسؤولة عن إزالة لويحات بيتا أميلويد، والحفاظ على صحة الدماغ، تتبع أيضًا إيقاعًا بيولوجيًا لمدة 24 ساعة، مما يعني أنه في حالة حدوث اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية، فربما يؤدي إلى زيادة صعوبة إزالة خلايا اللويحات الضارة المرتبطة بمرض ألزهايمر.