شاهد.. شباب يسخرون من الدين ويصلون الجنازة على رجل حي ومطالب بالقبض عليهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، أظهر لحظة تمثيل عدد من الأشخاص أداء صلاة الجنازة على شخص وهو حي.

ووثق الفيديو الذي نشر بعنوان “صلينا عليه صلاة ميت” وقوف عدد من الشباب للصلاة على رجل يبدو أنه في الخمسين من عمره، حيث استيقظ فجأة من نومه، وظل يردد “أنا حي أنا حي”.

ومع استمرار الرجل في الاستغاثة، ظل الشباب يضحكون، رغنم أنهم يصلون، وهو ما اعتبره البعض استهزاء واضح بالشعائر الدينية.

وطالب المغردون الأجهزة المعنية بسرعة فحص الفيديو، وتحديد من ظهروا به، وإلقاء القبض عليهم،ومحاكمتهم بتهمة الاستهانة بالصلاة، والدين الإسلامي الحنيف.