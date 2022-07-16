سلسلة رفع السعودية إنتاجها النفطي آخر 12 شهرا

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن إنتاج السعودية من النفط الخام قفز بشكل متواصل خلال آخر 12 شهرا، إذ ارتفع إنتاجها من 8.13 مليون برميل في شهر إبريل لعام 2021 ليصل إلى 10.44 مليون برميل في شهر إبريل لعام 2022، بزيادة نسبتها 28.36%، بما يعادل رفع الإنتاج بمقدار 2.31 مليون برميل في آخر 12 شهرا. وأعلنت السعودية اليوم (السبت)، زيادة القدرة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل نفط يوميا، كأعلى قدرة إنتاجية لها، وهو ما يعادل رفع الإنتاج بنسبة 24.5% (رُبع الإنتاج الحالي البالغ 10.44 مليون برميل)، عبر إضافة 2.56 مليون برميل نفط يوميا.

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