بعد 33سنة في خدمة التعليم تكريم الفيفي بمناسبة تقاعده

محمد بن مسعود - الدمام - في ليلة امتزج فيها الوفاء واللوحات الجميلة بأصدق عبارات الثناء أبناء المرحوم سليمان جبران ساري حفل تكريم للمعلم المتقاعد الأستاذ “حسن بن سليمان جبران الفيفي” مساء أمس الجمعة 1443/12/15 هـ بقصر المملكة بالعيدابي حفلا تكريميا بعد أن أمضى في خدمة التعليم 33 عاما من العطاء المتجدد وذلك عرفانا بالجميل ووفاء لمن يستحق الوفاء حيث أفنى حياته في سبيل خدمة تلك المهنة العظيمة كان فيها مثالاً للمعلم المخلص والمربي الناصح لأبنائه الطلاب زرع في قلوب الجميع المحبة والتضحية والأخلاق وحب العلم.

حضر الحفل جمع من مشايخ وأعيان محافظة فيفاء والشيخ حسن بن محمد شعبي شيخ شمل الشعابية والحمالية بمحافظة صامطة وعدد من منسوبي إدارة التعليم بمحافظة صبيا والإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وزملاء وأصدقاء وطلاب المحتفى به حيث منهم من تخرج على يديه وأصبح في مناصب تعليمية وجهات حكومية مختلفة وقدم عدد منهم الدروع والهدايا التذكارية للمحتفى به وبهذه المناسبة قدّم الأستاذ “حسن بن سليمان جبران الفيفي” شكره للجميع على مشاعرهم النبيلة سائلا المولى أن يديم عليهم النعمة والصحة والعافية, كما عبر عن سعادته “التي لا حدود لها. وأن ذلك ليس مستغربا من أهل الجود والكرم.