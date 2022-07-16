«بيت التمويل الكويتي» يقدم تمويلاً خاصًا لذوي الهمم بالتعاون مع مركز خطوات للتأهيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف بيت التمويل الكويتي- البحرين عن أحدث حملاته الترويجية الموجهة خصيصًا لأصحاب الهمم وتشوهات العظام وكذلك التشوهات العصبية العضلية، حيث سيمنح البنك عملائه الراغبين باقتناء أطراف صناعية أو أجهزة بديلة من مركز خطوات للتأهيل تمويلاً شخصياً متوافقاً مع احكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 30 ألف دينار بحريني بمعدل ربح منخفض وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

وبهذه المناسبة، صرّحت فوزية عبدالخالق، العضو المنتدب لدى مركز خطوات للتأهيل بقولها: “يسرنا أن نتعاون مع بيت التمويل الكويتي – البحرين لتوفير أطراف صناعية وأجهزة بديلة بتكنولوجيا حديثة وبتصاميم ثلاثية الأبعاد تصل قيمتها إلى 30 ألف دينار بحريني لعملائه الكرام. ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة ستُساهم في تلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الهمم وتشوهات العظام وتزويدهم بالأدوات اللازمة لذلك.”

ومن جانبه، قال حامد مشعل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين:” نحن سعداء بطرح هذا العرض التمويلي الخاص لذوي الهمم وتشوهات العظام والذي من شأنه أن يُساهم بتسهيل عملية حصولهم على أطراف صناعية أو أجهزة بديلة ومساعدتهم على تخطي العقبات المالية عن طريق تقديم تمويل يصل إلى 30 ألف دينار بحريني يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمعدل ربح منخفض وفترة سداد تمتد إلى 7 سنوات، ونحن نتطلع لتوسيع نطاق هذه المبادرة والتعاون مع جهات ومؤسسات تأهيلية أخرى للوصول لشريحة أكبر من المجتمع”.

وقد تأسس مركز خطوات للتأهيل عام 2007 وهو يُعنى بتوفير خدمات إعادة التأهيل المكثف، والتدخل المبكر – برنامج الطفل السليم، والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق للأطفال، والعلاج البدني المكثف وإعادة تأهيل البالغين. كما انخرط المركز في شراكة مجتمعية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأسيس مركز المتروك للتأهيل الإرشادي عام 2008، وذلك لخدمة فئة من الفئات الأكثر حاجة للرعاية في المجتمع البحريني، حيث يعمل مركز خطوات للتأهيل على إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل الإرشادي تحت شعار تقديم أعلى جودة لخدمة الأفراد ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي.