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أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

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محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، الموافق 16 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7798

 

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

 

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درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1813

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية استرليني 4.4439

دولار أمريكي 3.7500

فرنك سويسري 3.8310

يورو 3.7798

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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