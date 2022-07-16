أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، الموافق 16 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7798
وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:
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درهم اماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9483
دينار كويتي 12.1813
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنية استرليني 4.4439
دولار أمريكي 3.7500
فرنك سويسري 3.8310
يورو 3.7798
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