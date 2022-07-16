سموُّ أميرِ دولة قطر يغادرُ جدةَ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس غادرَ صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطروالوفد المرافق له جدة – اليوم- بعد المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية”. وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ( الوزير المرافق )، وصاحبُ السموِّ الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر. أخبار قد تهمك

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