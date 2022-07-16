اخبار الخليج – مؤتمر الجمعية القادم «الطفولة والتكنولوجيا» يعقد في 17 أكتوبر القادم ويناقش قضايا مهمة تتعلق بالطفولة   

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة اجتماعه الدوري عن بعد وعلى برنامج الزوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن عبد الله فخرو رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة وبحضور السادة الدكتور عبدالله الحواج نائب رئيس مجلس الإدارة و الأستاذة فوزية المحروس أمين السر والدكتور حسن إبراهيم كمال الأمين المالي والدكتور فؤاد شهاب والسيدة بهيجة الديلمي والدكتورة فخرية ديري بعضوية مجلس الإدارة، حيث تدارس المجلس عدة محاور أساسية تتعلق بمسيرة الجمعية وناقش العديد من المشاريع التي ستقوم بها الجمعية، وتطرق الاجتماع إلى النواحي التالية:

ناقش المجلس تطورات العمل في مشروع المبنى الاستثماري للجمعية، وأشار الدكتور حسن عبدالله فخرو رئيس المجلس إلى حرص الجمعية على تنمية الموارد المالية بشكل دائم ومستمر ولتنويع وتطوير مصادر الدخل لمشاريعها التنموية في مجال الطفولة في مملكة البحرين قد اطلع المجلس على تطورات العمل في المبنى الاستثماري.

وانطلاقا من اهتمام الجمعية بالبحث العلمي واعتباره أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تحقق رسالتها، وتعزيزاً لهذا التوجه فقد ناقش المجلس التحضير والإعداد المسبق لمؤتمر الجمعية القادم والذي سيكون تحت رعاية كريمة من سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو بعنوان (الطفولة والتكنولوجيا.. الفرص والتحديات) وتقرر عقد المؤتمر في 17 أكتوبر 2022 بفندق الريجنسي. حيث تواكب الجمعية القضايا المستجدة والمتعلقة بالطفولة، وتقديم الحلول المناسبة لها وأخذ المجلس علما باستلام عدد من البحوث وأوراق عمل المشاركة في المؤتمر من جهات مختلفة. ومن المتوقع مشاركة المزيد من البحوث من أعضاء الجمعية وخارجها في مؤتمر الجمعية القادم.

كما اطلع المجلس على التجهيزات و الإعداد لخطة عمل توثيق تاريخ الجمعية الكترونيا. حيث ناقش المجلس مقترح التوثيق وخطة العمل لإنجاز المطلوب. وفي جانب آخر ناقش المجلس التعاون و الشراكة المجتمعية بين الجمعية والجمعيات الدولية والاتحادات العالمية المعنية بالطفولة.

كما استعرض المجلس نتائج اجتماع الجمعية العمومية والعمل على المشاريع المستقبلية.

وفي نهاية اللقاء تقدم الدكتور حسن عبدالله فخرو بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس لجهودهم المبذولة في أنشطة و فعاليات الجمعية وقدم لهم التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبهم أشاد أعضاء المجلس بقيادة الدكتور حسن عبدالله فخرو الحثيثة في تعزيز مكانة الجمعية من خلال تبني المشاريع التنموية المتميزة والمستدامة لتشجيع وتطوير أدائها في خدمة قضايا الطفولة في مملكة البحرين و خارجها تحت ظل قيادتها الرشيدة.