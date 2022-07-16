شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب فيريرا المدير الفني البرتغالي للنادي الملكي تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة اليوم السبت الموافق 16 يوليو الجارى.

تشكيل الزمالك الرسمي

وجاءت تشكيلة الزمالك لمواجهة غزل المحلة على النسق التالى:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد " زيزو" - أشرف بن شرقي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كلًا من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد أوناجم.

الزمالك وغزل المحلة

وكانت نتيجة الدور الاول قد أنتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف دون رد والتي كانت في الجولة الثامنة على ستاد القاهرة الدولى، وسجل أهداف المباراة كلاً من مصطفي فتحي الذي رحل عن صفوف الفريق الابيض، وأشرف بن شرقي هدفين ومحمد أوناجم في الدقائق 35 و37 و71 و74 على الترتيب.

ويسعى كل فريق في مباراة الليلة من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على الثلاثة نقاط من أجل مواصلة المنافسة في بطولة الدوري العام.

مباراة الدور الأول بين الفريقين