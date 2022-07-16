شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يواجه عملاق إسبانيا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مواجهة عملاق إسبانيا في الوقت الحالى وديًا من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023.

النصر يعلن مواجهة لاس بالماس

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن نادي لاس بالماس الإسباني مواجهة النصر السعودي عندما أعلن اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجارى عبر حساب الفريق الرسمي على "تويتر" وأكد سيواجه النصر يوم 29 يوليو الجارى.

كما أضاف فريق لاس بالماس الإسباني ان مواجهة النصر السعودي سوف تكون على ملعب لاكوينتا لكرة القدم في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر وإسبانيا، ويعتبر ملعب لاكويتنا هو أحد ملاعب التدريب لدي فريق ماربيا ويحتضن معسكر نادي النصر السعودي الذي سيبدأ يوم 21 يوليو ولمدة 22 يومًا.

وسوف تكون مباراة لاس بالماس ضمن المعسكر الذي سيجمع الفريقان في مدينة ماربيا في إسبانيا، وتم تحديد مواجهتين وهم إسبانيول ولاس بالماس ضمن 4 مواجهات من المُقرر أن يخوضها فريق النصر في المعسكر.

النصر السعودي