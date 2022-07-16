شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جديد يرحل عن الأهلي بعد الهبوط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رحل لاعب جديد من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



عبدالله حسون يرحل عن الأهلي

وأعلن نادي ضمك، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع عبدالله حسون، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

تفاصيل تعاقد ضمك مع حسون

وتعاقد نادي ضمك مع عدالله حسون لمدة 3 مواسم حتى صيف 2025، حيث انتصر في سباق الظفر بخدماته بعد صراع مع أندية الفيحاء والتعاون.

الراحلون عن الأهلي



ورحل عن صفوف الأهلي، كلًا من كارلوس إدواردو إلى بوتافوجو البرازيلي، وحسين المقهوي ونوح الموسى إلى الفتح، ومحمد مجرشي إلى الفيحاء، وانتهاء إعارة أيمن يحيى من النصر.

ماذا قدم عبدالله حسون مع الأهلي

وشارك عبدالله حسون، في 8 مباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال موسم 2021-2022، منهم مباراتين مع الأهلي و6 مباريات مع الطائي، بعدما تمت إعارته لمدة 6 شهور في يناير الماضي.



هبوط أهلي جدة:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهبط أهلي جدة بعد تعادله سلبيًا مع نظيره الشباب، في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي، حيث كان يحتاج لتحقيق الفوز من أجل الهروب من فخ التعادل.