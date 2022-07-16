شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لـ«بايدن»: ماذا قدمت الولايات المتحدة بشأن مقتل شيرين ابوعاقلة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ولي العهد: اتخذنا إجراءات تمنع حدوث أخطاء مثل واقعة خاشقجي في المستقبل

الولايات المتحدة أيضا قامت بعدد من الأخطاء كحادثة سجن ابوغريب في العراق

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن لموضوع جمال خاشقي بشكل سريع: ماحدث أمر مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق، ومحاكمات لحين صدور الأحكام، وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع من حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل.

كما ذكر سموه أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل فيها صحفيين آخريين في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثة سجن ابوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو ان تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها مجدداً.

كما أشار سموه لحادثه مقتل الصحفية الأمريكية شيرين ابوعاقلة، وتسائل سموه عما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم من إجراءات بشأنها.

وقال سموه فيما يتعلق بالقيم المشتركة: كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة والمملكة لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي تختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابط بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق، في المقابل فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة كما حدث في العراق وأفغانستان والتي لم تنجح فيها الولايات المتحدة.

ولذا فإن من المهم معرفة أن لكل دولة قيم مختلفة ويجب احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100٪ فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الاختلافات التي نعيشها.