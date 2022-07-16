شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : يد المملكة ممدودة لإيران ولكن هذا مرتبط بإيجاد تفاهمات معها والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم، أن

تضمنت مخرجات يأمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية

الدمام - شريف احمد - أشار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلالشراكة المملكة مع الولايات المتحدة قديمة ومستمرة، وأن القمة

كما أكد أن يد المملكة ممدودة إلى إيران وحريصة على إيجاد مسار للعلاقات الطبيعية ولكن هذا مرتبط بإيجاد تفاهمات تعالج مصادر القلق على مستوى دول المنطقة وأن المحادثات مع إيران إيجابية لكنها لم تحقق النتائج المرجوة.

وبين وزير الخارجية أنه

لم يطرح ولم يناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، كما

لا يوجد "ناتو عربي" ولم يتم طرح الموضوع.