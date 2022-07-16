شكرا لقرائتكم خبر عن قمة جدة للأمن والتنمية.. خارطة طريق لأمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - القمة تستهدف تأكيد الشراكة التاريخية بين الدول المشاركة وتعميق التعاون المشترك

مراقبون: التوافق حول أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا

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يأتي انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية واستشعارًا لثقلها الاقتصادي العالمي، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك، ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة

وتأتي تلبية قادة الدول المشاركة للدعوة لتؤكد على الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والاستقرار، وأهمية الالتزام بأمن المنطقة والتعاون الدفاعي والأمني وحماية ممرات الملاحة البحرية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية.

تهدف قمة جدة للأمن والتنمية إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال مراقبون أن الدول المشاركة في القمة تسعى إلى تطوير سبل التعاون والتكامل، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.

وأكد المراقبون أن رؤى الدول المشاركة تتوافق حول أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا والأوضاع في المنطقة، ومنها دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والإدانة لهجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة، و الترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم حل تفاوضي بين الحكومة اليمنية والحوثي، والترحيب بالهدنة وتمديدها، وأيضا أهمية الالتزام باستمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.

كما تم التوافق على التأكيد على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، واحترام قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الإيجابي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

بالاضافة إلى دعم العراق وأمنه واستقراره ورفاهه، ودعم الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، وفقًا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وأيضا أهمية استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم تحولها إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين. وضمان صول المساعدات الإنسانية، والسعي لحصول كافة أطياف الشعب الأفغاني على الحقوق الأساسية وفرص التعليم.

وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تم التأكيد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم جهود الوساطة وتشجيع حل الأزمة سياسيًا من خلال المفاوضات، ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود ضمان توفر إمدادات الغذاء والطاقة.