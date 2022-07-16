شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والولايات المتحدة توقعان شراكة في مجالات الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية للتعاون في مجالات الأمن السيبراني بين الطرفين، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة يومي 16 و17 ذي الحجة 1443ه، الموافقين 15 و16 يوليو 2022م.

وتهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن السيبراني من أجل حماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأتي امتداداً للتعاون القائم بين البلدين، وتضمنت مجالات عدة، من أبرزها مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بين البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال.

وتأتي المذكرة في إطار جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية إلى تعزيز موقع المملكة الرائد دولياً عبر توطيد التعاون والتكامل مع الجهات المماثلة خارج المملكة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون وصناعة الشراكات الدولية في مجالات الأمن السيبراني بما يحقق فضاءً سيبرانياً سعودياً آمناً وموثوقاً يمكّن من النمو والازدهار.