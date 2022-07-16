اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: الخطاب الملكي السامي في «قمة جدة» يمثل برنامجاً هاماً لتجاوز التحديات وتحقيق الغايات

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمضامين كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، اليوم ، أمام قمة جدة للأمن والتنمية ، والتي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق ، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن ما جاء في الكلمة السامية يؤكد الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم، في وضع خطى الشراكات الدولية على مسار عمليٍ لتجاوز التحديات، والوصول إلى الأهداف التي تصب في صالح الدول والشعوب، خاصة فيما يتصل بالشواهد الواقعية التي تفضل بها جلالته – رعاه الله – بشأن ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، وما تتطلبه من جهود موحدة لمعالجتها، خاصة بشأن وقف التدخلات في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول، وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت معاليها أن خطاب جلالة الملك المعظم ينفتح على آفاق رحبةٍ من العمل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، عبر معالجة القضايا الملحة، وعلى رأسها حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة ودائمة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، والانطلاق نحو تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني، إلى جانب العديد من القضايا المفصلية التي أشار لها جلالته في خطابه السامي.

وشددت معاليها إلى الأهمية الرفيعة للتوجيه السامي من لدن جلالة الملك المعظم بشأن أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة، لاسيما بين القوات البحرية البحرينية الباسلة والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وتفعيل قوات واجب مشتركة إضافية، مؤكدة معاليها أن هذه الخطوة تمثل أولوية دائمة لتحقيق الحماية للملاحة الدولية والتجارة العالمية، مشيرة إلى ضرورة مزامنة ذلك مع ما أورده جلالته في خطابه بشأن الحاجة لمزيد من الجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية، وزيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير، وإدخال التقنيات في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار، مؤكدة أن الخطاب الملكي يمثل تعبيراً حقيقاً عن تطلعات الشعوب في المنطقة والعالم.

وأردفت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تشجع وتآزر جميع المبادرات والبرامج والمشروعات الإقليمية والدولية التي من شأنها تحقيق التنمية والاستقرار والأمن لشعوب المنطقة والعالم ، وكذلك المواجهة الجماعية والشاملة لكافة دعاوى العنف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ومساندة حل النزاعات والخلافات في المنطقة والعالم بالطرق السلمية والدبلوماسية والبعد عن استخدام القوة والسلاح في العلاقات الدولية .

وقدمت معالي رئيسة مجلس النواب الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، على دعوة واستضافة المملكة لهذه القمة الاستثنائية التي مثلت فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنمية لكافة شعوب الشرق الأوسط بمواجهة مشتركة للتحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية.