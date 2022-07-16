اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يلتقي بالرئيس الأمريكي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مدينة جدة هذا اليوم، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مشاركة جلالته في قمة جدة للأمن والتنمية.

وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المعظم أيده الله على عراقة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها وما أثمرت عنه من تعاون وثيق في شتى المجالات وتنسيق مشترك في كل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم باعتبار مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية شريكان استراتيجيان لدعم السلام والأمن الإقليمي والدولي.

ونوه جلالته بمشاركة فخامة الرئيس بايدن في أعمال قمة جدة للأمن والتعاون والتي تمثل استمرار للدور الأمريكي المحوري في تعزيز أطر التعاون الخليجي الأمريكي والتأكيد على القضايا والتحديات والعمل على مواجهتها.

وأعرب جلالة الملك المعظم عن بالغ تقديره للرئيس الأمريكي بايدن على ما يبديه من اهتمام كبير بدعم العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

هذا وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الثنائية التي تهم البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون البيني للإسهام في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وأهم القضايا المدرجة على قمة جدة للأمن والتنمية، كما تم التأكيد على مواصلة الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين الشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد فخامة الرئيس جوزيف بايدن على تقدير بلاده للشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً باستضافة المملكة للأسطول الخامس الأمريكي.