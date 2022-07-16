رئيس جمهورية مصر يغادر جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له جدة اليوم، بعد المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية”. وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي. أخبار قد تهمك

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