الممثل الخاص لسلطان عُمان يغادر جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
غادر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان، والوفد المرافق له جدة اليوم، بعد المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية”.
وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عُمان عبدالله العنزي.
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