سمو ولي عهد دولة الكويت يغادر جدة بعد المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس غادر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والوفد المرافق له جدة اليوم، بعد المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية”. وكان في وداعه في في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت. أخبار قد تهمك

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