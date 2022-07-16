الجوازات: المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر، بينما في الدول الأخرى لا يقل عن ستة أشهر.
ودعت “الجوازات”، جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها من أجل ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر.
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وحثت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى وزارة الخارجية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .
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