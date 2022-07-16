اخبار الخليج – هيئة تنظيم سوق العمل: إشعارات إلكترونية لأصحاب العمل للتنبيه بانتهاء تصريح العمل

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجهود الرامية لتقديم مختلف التسهيلات لأصحاب العمل، وتعزيز مبدأ التواصل الفعال مع العملاء، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تدشينها – بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، خدمة الإشعارات الإلكترونية للتنبيه بانتهاء تصاريح العمل، وذلك من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية النصية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي في إطار تعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب العمل والتي تساهم في المحافظة على حقوق جميع الاطراف دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وحرصًا من الهيئة على تسهيل الإجراءات يسمح لأصحاب العمل بتجديد تصريح العمل لمدة سنة أو سنتين قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bhأو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

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