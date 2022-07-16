اخبار الخليج – رئيس البرلمان العربي: كلمة جلالة الملك المعظم منهاج عمل لتوحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بقمة جدة للأمن والتنمية، والتي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة وزعماء الدول العربية ومصر والأردن ورئيس وزراء جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن كلمة جلالته عكست روح القيادة الحكيمة بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك والنهج الجماعي والتشاركي كأفضل سبيل لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الأمة العربية .

وأكد «العسومي»، أن كلمة جلالته تعد منهاج عمل لوحدة الصف العربي وتؤكد الدور الريادي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في دعم مسيرة الترابط والتلاحم الخليجي والعربي والدولي في كافة المجالات إيمانا منه بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب الدول الخليجية والعربية وانطلاقا من تبنيه سياسة راسخة وثابتة لدعم كل ما يوحد العمل العربي المشترك ويعزز أواصره على نحو يخدم شعوب المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن انعقاد قمة جدة في هذا التوقيت الاستثنائي وغير المسبوق ومناقشة الملفات الهامة التي ستتصدى لها، سيكون لها انعكاسا إيجابيا مباشرا على حياة الشعوب العربية، داعياً الله أن تكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير ورخاء الأمة العربية.