شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل تشافي.. اقتراب فشل مفاوضات النصر مع برشلونة لضم نجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب فشل المفاوضات بين نادي النصر السعودي وبرشلونة الإسباني، للحصول على خدمات نجم الفريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر دخل في مفاوضات مع البلوجرانا، للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط الفريق، بالموسم الجديد.

النصر يفاوض برشلونة من أجل ضم بيانيتش

وأكدت شبكة "Esport3 الإسبانية"، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، طالب باستمرار بيانيتش في صفوف النادي في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة، إلى أن طلب تشافي جاء في حال رحيل الهولندي فرينكي دي يونج المحتمل إلى صفوف مانشستر يونايتد، بالميركاتو الصيفي.

تشافي يرفض رحيل بيانيتش بعد اقتراب خروج دي يونج

وتابعت: "مانشستر يونايتد نجح في التوصل لاتفاق مع برشلونة، من أجل ضم دي يونج لصفوف فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج، بالموسم الجديد".

وأضافت: "يتبقى فقط موافقة اللاعب الهولندي، على الرحيل إلى ملعب أولد ترافورد، حيث يرفض حتى الآن الخروج من ملعب كامب نو".

واختتمت: "تشافي يتمسك بالبوسني بيانيتش بين صفوفه داخل كامب نو، حال انتهى دور دي يونج معه بشكل رسمي، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في رحيل ميراليم بالدوري السعودي في الموسم الجديد".

جارسيا يطالب النصر بصفقات عالمية

ويرغب النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، وطلب ضم بيانيتش من أجل تقوية خط الوسط.

وتعاقد النصر السعودي في وقت سابق مع كل من الايفواري جيسلان كونان ظهير أيسر فريق ستاد ريمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، كما ضم الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا لتعزيز مركز حراسة المرمى في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نابولي الإيطالي.

من ناحية أخرى، اقترب الفريق من ضم البلجيكي جايسون دينايير في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء تعاقده مع ليون الفرنسي، كما يقترب من عبد الله غربب لاعب أهلي جدة السعودي بنظام الإعارة.

مهارات بيانيتش