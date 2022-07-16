شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الاتفاق السعودي يكشف موقفه من ضم ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي الاتفاق السعودي، موقفه من التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط الاتفاق بالتعاقد مع كل من يوسف أوباما والتونسي سيف الدين الجزيري ثنائي القلعة البيضاء، بعد توصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، حسب تقارير صحفية.

الاتفاق ينفي التفاوض مع ثنائي الزمالك

الزمالك



وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نادي الاتفاق ليس مهتمًا بالتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري أو يوسف أوباما ثنائي الزمالك، هذا الصيف.

وأشارت التقارير، إلى أن مدرب الفريق السعودي لم يطلب التوقيع مع الثنائي كما يتم ترديده في وسائل الإعلام، وأن الثنائي خارج حساباته.

كارتيرون يحسم موقفه من ضم أوباما والجزيري

اوباما والجزيري

وتابعت: "كارتيرون لم يطلب من الاتفاق التفاوض مع أي لاعب داخل الزمالك، والمدير الفني يركز مع لاعبيه فقط استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد".

ويرتبط الجزيري وأوباما بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خاصةً مع رغبة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، في الاستغناء عن خدماتهم بالميركاتو الصيفي.

الاتفاق يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تركيا

ومن المقرر أن يبدأ فريق الاتفاق بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، استعداداته للموسم الجديد، بداية من يوم 24 يوليو الجاري، في تركيا والذي يستمر حتى 18 أغسطس المقبل.

ويخوض الفريق السعودي، 4 تجارب ودية خلال معسكره الخارجي في منتجع فناربهشة الرياضي ومدنية توبوك إسطنبول في تركيا.

كما يتواجد الاتفاق في مدينة إزميت يوم 12 أغسطس وسيخوض هناك وديتين قبل أن يعود الفريق للمملكة يوم 18 أغسطس حيث ستنهي البعثة استعدادها في الدمام بالمرحلة الثالثة قبل بدء منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد.