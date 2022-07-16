شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيراميدز في إطار الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

وسوف تقام فعاليات مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم عبر قناة أون تايم سبورت الأولى على أن يتولى التعليق على هذه المباراة كلًا من المعلق الرياضي محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، بينما يتولى التعليق المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر على القناة الصوتية الثانية.

الأهلي وبيراميدز

ومن المُنتظر أن يقود هجوم الأهلى اليوم حسام حسن، فيما يقود كريم فؤاد مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد هاني الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة امام فيوتشر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، وجاءت التشكيلة الكاملة للأهلى لمواجهة بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد.

في خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد عبدالقادر – حسام حسن – صلاح محسن.

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