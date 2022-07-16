شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد العمل حتى 8 مساءً بجوازات الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مدّدت جوازات منطقة الرياض -الفرع الرئيس- ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي ابتداءً من الأحد 18/ 12/ 1443 هـ، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة (7:30 صباحًا) حتى الساعة (8 مساءً)، خلال مدة الإجازة الصيفية.

وأوضحت أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات من خلال منصة "أبشر"، مع ضرورة حجز موعد لتسلّم الجواز حضورياً، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدمها البريد السعودي "سبل" وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقًا في النظام.